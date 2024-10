Der Machtkampf der beiden Lager spitzte sich jüngst zu. Streit gab es etwa um den vom Osten gestützten Gouverneur der Zentralbank, den die West-Regierung aber absetzen wollte. In der Zentralbank in Tripolis werden Umsätze aus dem Öl- und Gasgeschäft eingezahlt, die etwa 95 Prozent der staatlichen Einnahmen ausmachen. Die Zentralbank ist unter anderem zuständig für die Zahlung öffentlicher Gehälter, auch für den Osten. Mit dem Produktions- und Exportstopp des Öls sollte verhindert werden, dass die Einnahmen aus dem Ölgeschäft in die falschen Hände fielen - nämlich in die der Regierung im Westen./arb/DP/he