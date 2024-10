Das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten will wie seit langem erwartet den deutschen Kunststoffkonzern Covestro übernehmen. Die Araber bieten 62 Euro je Aktie der Leverkusener, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Damit wird Covestro insgesamt auf einen Wert von 11,7 Milliarden Euro taxiert. Die Mindestannahmequote liegt bei 50 Prozent plus einer Aktie. Covestro unterstützt den Angaben zufolge das Angebot und hat mit Adnoc eine Investitionsvereinbarung bis Ende 2028 unterzeichnet.