Die Aktionäre des Kunststoffkonzerns Covestro haben zur Annahme der Übernahmeofferte des Ölkonzerns Adnoc bis Ende November Zeit. Die Frist beginne an diesem Freitag und laufe bis zum 27. November, teilte der Staatskonzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten am Freitag mit. Das ist der nächste formale Schritt im Übernahmeprozess. Wie bereits bekannt, bieten die Araber 62 Euro je Aktie und bewerten die Anteile des Dax-Konzerns so mit 11,7 Milliarden Euro. Die Mindestannahmeschwelle beträgt 50 Prozent plus eine Aktie.