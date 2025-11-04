BP beabsichtigt zudem, weitere Aktien zurückzukaufen. Bis zur Bekanntgabe der Resultate des Schlussquartals Anfang kommenden Jahres sollen eigene Papiere für 750 Millionen Dollar erworben werden. Für das vierte Quartal erwarten die Briten eine in Summe stabile Gas- und Ölförderung gegenüber dem Vorquartal. Die im Stoxx 50 notierte Aktie reagierte kaum auf die Zahlen und Aussagen zum Geschäftsverlauf. Der Kurs pendelte am Vormittag um den Vortagsschluss. Zuletzt lag die BP-Aktie in einem schwachen Umfeld leicht im Minus./err/zb/mis