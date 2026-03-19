In einer Mitteilung der Klesch-Group wandte sich Eigentümer A. Gary Klesch direkt an die Beschäftigten der Raffinerie Gelsenkirchen: «Wir möchten den Mitarbeitenden versichern, dass ihr Fachwissen für den künftigen Erfolg der Raffinerie von zentraler Bedeutung bleibt. Unser Ziel ist es, sowohl mit ihnen als auch mit dem Betriebsrat eine starke Partnerschaft aufzubauen», betonte er.