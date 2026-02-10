Die Aktie gab zuletzt deutlich um rund fünf Prozent nach und lag damit am Ende des Stoxx 50 . Händler führten die massiven Kursverluste hauptsächlich auf den Stopp der Aktienrückkäufe zurück. Zuletzt hatte BP noch vierteljährlich Aktien im Volumen von 750 Millionen Dollar zurückgekauft.