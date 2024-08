Die Aktie sank vorbörslich in den USA um knapp 3 Prozent. Die Papiere waren Ende Juli unter Druck geraten, nachdem sich die Fusion mit dem Konkurrenten Hess erheblich verzögert. So wurde eine Anhörung des Internationalen Schiedsgerichtshof im Zusammenhang mit der 53 Milliarden Dollar schweren Fusion für Mai 2025 angesetzt. Dabei geht es um den 30-Prozent-Anteil von Hess an einem Block eines Ölfelds in Guyana, wo gigantische Ölvorräte schlummern. Dieser wird vom Konkurrenten Exxon betrieben, der zudem 45 Prozent hält. Exxon reklamiert das Vorkaufsrecht für den 30-Prozent-Anteil von Hess für sich - Chevron hat jedoch bereits angekündigt, die Fusion abzublasen, sollte die Guyana-Beteiligung nicht Teil der Transaktion sein./nas/ngu/jha/