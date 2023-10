Als Baustein für seine angestrebte Kunststoff-Kreislaufwirtschaft investiert der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV einen dreistelligen Millionenbetrag in den Bau einer grossen Sortieranlage im Neckar-Odenwald-Kreis. Die Anlage in Walldürn mit einer Kapazität von bis zu 260 000 Tonnen pro Jahr werde durch chemisches Recycling bisher nicht verwertbare Kunststoffe wieder dem Stoff-Kreislauf zuführen, sagte OMV-Chef Alfred Stern am Dienstag in Wien. Produktionsstart solle 2026 sein.

31.10.2023 12:11