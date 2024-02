Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV will seinen schrittweisen Umbau zu einem klimaneutralen Unternehmen vorantreiben. Der Konzern werde bis 2030 jedes Jahr durchschnittlich rund 40 Prozent seiner globalen Investitionen in nachhaltige Technologien und kohlenstoffarme Projekte stecken, betonte OMV-Chef Alfred Stern am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz in Wien. Zu dieser Strategie passe auch der jüngst kommunizierte Ausstieg aus einem Gas-Joint-Venture in Malaysia und das für 2024 geplante Hochfahren der ReOil-Anlage in der OMV-Raffinerie in Wien-Schwechat, wo aus Plastikabfällen wieder Öl entstehen werde. Insgesamt gehe es kurz- und mittelfristig um ein Ausbalancieren bisheriger und neuer wirtschaftlicher Ansätze. «Zur nachhaltigen Energiewende gehört eine ordentliche Prise Realismus», sagte Stern.

01.02.2024 11:40