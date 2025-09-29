Die Aktien von Totalenergies blieben in den letzten Quartalen hinter denen ihrer US-amerikanischen und britischen Konkurrenten zurück, da die Verschuldung stark angestiegen ist. Das Unternehmen hat zudem mit Problemen in einigen seiner Raffinerien, einem schwächeren europäischen Petrochemie-Markt und geringeren Handelsgewinnen zu kämpfen. Die Aussichten auf globale Versorgungsüberschüsse sowohl bei Öl als auch bei Flüssigerdgas verschärfen die Herausforderungen zusätzlich.