Die Ölpreise haben am Freitag ihren Höhenflug wegen des Iran-Kriegs beschleunigt. Schon im Mittagshandel setzten sie zu einem weiteren Preissprung an. Am Abend kostete Rohöl aus der Nordsee 93,16 Dollar je Barrel (159 Liter) und damit über acht Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg noch deutlicher um mehr als zwölf Prozent auf gut 91 Dollar.