Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank scheint die unmittelbare Gefahr einer Eskalation im Iran-Krieg aber zunächst gebannt. Eine Lösung, wie die Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr wieder passierbar wird, ist allerdings weiterhin nicht in Sicht. Hinzu kommt, dass jederzeit eine neue Eskalation der Lage am Persischen Golf möglich sei. «Von daher überrascht es nicht, dass die Ölpreise heute bereits wieder zulegen», heisst es in der Analyse der Commerzbank./jkr/jsl/jha/