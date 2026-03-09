Ölpreis knapp unter 120 US-Dollar

Derweil kostet aktuell ein Barrel der Sorte WTI ebenso wie Brent um die 115 US-Dollar. Im asiatischen Handel stiegen die Brent-Futures kurzzeitig bis auf 119,04 Dollar und die US-Rohöl-Futures der Sorte WTI kamen auf ein bisheriges Hoch von 118,46 Dollar. Seit Beginn des Irankriegs vor etwas mehr als einer Woche beläuft sich das Plus inzwischen auf rund 50 Prozent: Ende Februar lag der Preis noch um die 70 Dollar pro Barrel. Auch die Spritpreise sind seither deutlich angestiegen. Für US-Präsident Trump stellt der Ölpreisanstieg ein kleines notwendiges Opfer.