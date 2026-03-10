Trump hat ein schnelles Ende des Kriegs im Nahen Osten in Aussicht gestellt. «Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet», wird er im US-Sender CBS News zitiert. Am Dienstag gingen die Angriffe der USA und Israels auf den Iran indes weiter. Rohöl der Sorte Brent zur Lieferung im Mai wurde zuletzt zu 90,75 Dollar je Barrel gehandelt und damit etwa acht Prozent unter dem Niveau vom Vortag. Im Vergleich zu der Zeit vor dem Beginn des Kriegs Ende Februar ist der Rohstoff aber immer noch rund 25 Prozent teurer.