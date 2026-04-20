Der Ölpreis hat am Montag nach einer Rücknahme der Öffnung der Strasse von Hormus durch den Iran deutlich zugelegt. Im Handelsverlauf grenzten die Notierungen aber einen Teil der frühen Gewinne wieder ein. Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Juni kostete 93,61 US-Dollar je Barrel (159 Liter) und damit etwa dreieinhalb Prozent mehr als am Freitag. Zeitweise war die Notierung in der vergangenen Nacht bis auf 97,50 Dollar gestiegen.