Nachdem die Notierungen im frühen Handel zunächst noch weiter deutlich gestiegen waren, drehten sie zeitweise leicht in die Verlustzone und legten zuletzt wieder etwas zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai wurde bei 81,80 US-Dollar gehandelt und damit etwa ein halbes Prozent höher als am Vortag. Ein Fass ist aber immer noch etwa 12 Prozent teurer als vor dem Angriffe der USA und Israels auf den Iran am Wochenende. Am Dienstag hatte die Notierung bei 85,12 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit Juli 2024 erreicht.