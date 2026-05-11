In China ist die Inflation angetrieben durch höhere Preise für Kraftstoffe überraschend gestiegen. Im April legten die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,2 Prozent zu, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten einen Rückgang der Teuerung auf 0,9 Prozent erwartet, nachdem die Jahresrate im März bei 1,0 Prozent gelegen hatte. Zu den stärksten Preistreibern zählten die Kosten für Motorkraftstoffe, die durch den Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs deutlich gestiegen waren.