Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht zugelegt und das höchste Niveau seit gut zwei Monaten erreicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 79,48 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur August-Lieferung (WTI) stieg ebenfalls leicht auf 74,90 Dollar.

12.07.2023 07:55