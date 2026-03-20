Die Ölpreise haben den jüngsten Höhenflug vorerst gestoppt. Am Morgen wurde Rohöl der Sorte Brent bei etwa 109 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Am Donnerstag war die Notierung noch zeitweise bis auf knapp 120 Dollar gestiegen, nach Angriffen auf die Gasindustrie in Katar und dem Iran.