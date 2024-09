Zudem rückten jüngste Spekulationen über die künftige Förderpolitik des Ölverbunds Opec+ am Markt wieder in den Vordergrund. Ein Medienbericht hatte bereits am Freitag für eine Talfahrt der Ölpreise gesorgt. Demnach wollen die Staaten der Opec+ an ihrer Ankündigung festhalten, die freiwillige Kürzung der Fördermenge ab Oktober zurückzufahren. Damit würde eine grössere Menge an Rohöl auf den Markt kommen, was den Preis belastet.