Die Ölpreise haben am Dienstag die Talfahrt vom Vortag fortgesetzt. Die Hoffnung auf eine Entspannung der Lage im Nahen Osten, nachdem mittlerweile im Krieg zwischen Israel und dem Iran eine Waffenruhe in Kraft getreten ist, lässt die Notierungen am Ölmarkt weiter einbrechen. Ein Barrel (159 Liter) Brent-Öl aus der Nordsee mit Lieferung im August kostete am Morgen 68,79 Dollar und damit 2,69 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 2,84 Dollar auf 65,67 Dollar.