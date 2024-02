Bereits vor der Veröffentlichung des Berichts hat der Opec-Generalsekretär Haitham Al Ghais im Rahmen einer Veranstaltung in Dubai deutlich gemacht, dass die globale Nachfrage nach Rohöl in diesem Jahr erneut stark wachsen werde. Ein Höhepunkt des Ölverbrauchs sei demnach weiterhin nicht in Sicht./jkr/jsl/stk