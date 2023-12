Rückenwind für die Ölpreise habe es auch durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA gegeben, hiess es von Marktbeobachtern. Am Vortag war bekannt geworden, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche deutlich stärker als erwartet gefallen waren. Ein Rückgang der Lagerbestände stützt in der Regel die Ölpreise.