Zuvor hatten die Sorge über eine Eskalation der Lage in der ölreichen Region die Ölpreise angetrieben. In der vergangenen Woche war der Preis für Rohöl aus der Nordsee um etwa vier Dollar je Barrel gestiegen. Am Wochenende hatten die USA erneut Ziele der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz im Jemen angegriffen, um neue Attacken auf Schiffe im Roten Meer zu verhindern. Durch das Rote Meer verlaufen Schifffahrtsrouten, die auch für den Ölhandel von grosser Bedeutung sind./jkr/jsl/men