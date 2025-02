In der vergangenen Woche hatte die aggressive Zollpolitik der USA die Ölpreise noch zeitweise deutlich belastet. Offenbar haben die Zölle aus Marktsicht generell einiges an Schrecken verloren hat, heisst es in einer Analyse von Experten der Dekabank. Dies gelte «zumindest so lange Trump pragmatisch agiert und Deals anbietet».