Im Blick bleiben die Spannungen zwischen den USA und dem Iran, die zuletzt die Ölpreise mehrfach bewegt hatten. Zuletzt bestätigte der Iran, dass die für Freitag geplanten Verhandlungen stattfinden sollen. Am Mittwoch waren die Ölpreise noch gestiegen, nachdem das Nachrichtenportals «Axios» berichtet hatte, dass Gespräche zwischen den beiden Staaten noch vor dem eigentlichen Beginn von Verhandlungen in schweres Fahrwasser geraten seien. Die USA haben dem Bericht zufolge das Verlangen des Opec-Mitglieds nach Änderungen bei Ort und Format der Gespräche abgelehnt.