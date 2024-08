Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel nach den deutlichen Gewinnen am Vortag weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete zuletzt 80,21 US-Dollar und damit 27 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 37 Cent auf 76,28 Dollar. Beide Ölsorten hatten sich am Vortag wegen erneuten Problemen im wichtigen Öl-Förderland Libyen deutlich verteuert.