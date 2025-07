Die Ölpreise haben am Mittwoch mit kleinen Zuwächsen an ihre Vortagesstabilisierung angeknüpft. Im Fokus bleibt aber die erwartete Ausweitung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+, die die Notierungen jüngst belastet hatte, nachdem zuvor die Entspannung in der Nahostkrise bereits für einen deutlichen Dämpfer gesorgt hatte.