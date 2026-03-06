Zuletzt kostete Nordsee Rohöl 90,42 Dollar je Barrel (159 Liter) und damit über fünf Prozent mehr als am Vortag. Der Iran-Krieg und die Sorge vor einer längeren Sperrung der Strasse von Hormus bleiben bestimmende Themen am Ölmarkt und sorgen kurz vor dem Wochenende für einen weiteren Preisschub. Seit Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran am vergangenen Wochenende hat sich Rohöl der Sorte Brent um etwa 25 Prozent verteuert.