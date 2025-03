Marktbeobachter sprachen vom einem impulsarmen Handel kurz vor dem Wochenende. Am Donnerstag war der Preis für Brent-Öl hingegen noch um mehr als einen Dollar je Barrel gestiegen. Zuvor hatte die US-Regierung Sanktionen gegen einen chinesischen Raffineriebetreiber erlassen, der Rohöllieferungen aus dem Förderland Iran verarbeitet. China ist ein wichtiger Importeur von Öl aus dem Iran. Die Massnahme richtet sich gegen den iranisch-chinesischen Ölhandel und wird am Markt als Versuch gesehen, die verarbeitende Industrie in China ins Visier zu nehmen, was zu erheblichen Störungen im Ölhandel führen könnte.