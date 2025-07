In den USA sind die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche überraschend und deutlich gestiegen. Die Rohölvorräte legten laut Daten vom Energieministerium um 7,1 Millionen auf 426,0 Millionen Barrel (je 159 Liter) zu. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang um 1,7 Millionen Barrel gerechnet. Am Dienstag hatte bereits das private API-Institut über eine ähnliche Entwicklung berichtet.