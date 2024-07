Auf Wochensicht sind die Ölpreise leicht gefallen. Am Montag war der Preis für Nordseeöl bei knapp 85,50 Dollar in die Handelswoche gestartet und damit etwa einen halben Dollar niedriger als die aktuelle Notierung. Zeitweise hatte ein Rückgang der Ölreserven in den USA zur Wochenmitte für deutlichen Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt./jkr/jsl/he