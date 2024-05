An der knappen Versorgung mit Erdöl dürfte sich vorerst nichts ändern. Viele Experten erwarten, dass die grossen Förderländer ihre Produktionsgrenzen in das zweite Halbjahr fortschreiben werden. Der grosse Verbund Opec+ berät am Wochenende über seine Ausrichtung. Angeführt werden die gut zwanzig Staaten von den Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland./bgf/jsl/jha/