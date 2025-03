Höhere Ölreserven in den USA belasteten die Notierungen am Ölmarkt. Der Interessenverband American Petroleum Institute hatte für die vergangene Woche einen Anstieg um 4,6 Millionen Barrel verzeichnet. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den amerikanischen Lagerbeständen an Rohöl erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnten.