Der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent ist am Donnerstag über 100 Dollar je Barrel (159 Liter) gestiegen. Damit setzt sich der Preisanstieg angesichts der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg fort. Ein Barrel der Nordseesorte Brent legte bis auf 100,36 US-Dollar je Barrel zu. Damit erreichte er den höchsten Stand seit zwei Monaten. Das waren 6,6 Prozent mehr als am Vortag.