Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent hatte kurzzeitig mit 85,54 US-Dollar den höchsten Stand seit Juli 2024 erreicht. Zuletzt lag der Preis für diese Sorte bei 80,26 Dollar. Das sind noch 2,52 Dollar mehr als am Vortag und gut 7 Dollar mehr als zu Beginn des Iran-Kriegs. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zuletzt noch um mehr als drei Prozent auf 73,45 Dollar.