Die Ölpreise sind am Mittwoch im US-Handel deutlich ins Plus gedreht. Marktteilnehmer verwiesen auf einen Bericht des Nachrichtenportals «Axios», demzufolge die Gespräche zwischen Iran und den Vereinigten Staaten noch vor dem eigentlichen Beginn am Freitag in schweres Fahrwasser geraten sind. Die USA haben dem Bericht zufolge das Verlangen des ölreichen Landes nach Änderungen bei Ort und Format der Gespräche abgelehnt.