Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Nach leichten Verlusten im frühen Handel drehten sie im Vormittagshandel in die Gewinnzone. Die Kursbewegungen hielten sich aber in Grenzen und am Markt war von einer Gegenbewegung nach jüngsten Preisrückgängen die Rede.

17.08.2023 12:24