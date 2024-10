Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gestiegen. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch gesunken waren, drehten sie Mittagshandel in die Gewinnzone und knüpften damit an die Kursgewinne vom Wochenauftakt an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Nachmittag 75,63 Dollar. Das sind 1,34 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel zur Lieferung im November stieg um 1,22 Dollar auf 71,78 Dollar.