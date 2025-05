Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee stieg wieder über 60 Dollar, nachdem er im Tagesverlauf erstmals seit dem 9. April unter die Marke gefallen war. Im Handelsverlauf rückte die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China stärker in den Fokus der Anleger, was für eine allgemein freundlichere Stimmung an den Finanzmärkten sorgte und auch die Ölpreise stützte.