Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Nachdem sie im frühen Handel wegen Meldungen über zunehmende Schiffstransporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf zunächst gesunken waren, drehten sie im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im September wurde bei 88,14 US-Dollar gehandelt und mehr als ein Prozent über dem Niveau vom Vortag.