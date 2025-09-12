Darüber hinaus wollen die USA auf Staaten der Industriegruppe G7 Druck ausüben. Ziel sei es, Zölle von bis zu 100 Prozent auf China und Indien für ihre Käufe von russischem Öl zu erheben, berichtet Bloomberg. Kanada, das den Vorsitz der G7 innehat, hat für Freitag ein Treffen der Finanzminister der Gruppe einberufen, um «weitere Massnahmen zur Erhöhung des Drucks auf Russland und zur Begrenzung seiner Kriegsmaschinerie zu erörtern», heisst es in einer Erklärung.