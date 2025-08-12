Seit dem Mittagshandel geht es mit den Ölpreisen wie bereits in der vergangenen Woche nach unten. Am Ölmarkt haben die Anleger derzeit vor allem ein Treffen von US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Blick, das am Freitag auf dem Programm steht. Die Zusammenkunft könnte Fortschritte auf dem Weg hin zu einer Waffenruhe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bringen. Am Ölmarkt wird nicht ausgeschlossen, dass es dann auch wieder stärkere Öllieferungen aus Russland geben könnte./jkr/jsl/he