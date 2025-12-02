«Für Verunsicherung sorgte am Wochenende auch die Meldung, dass die US-Regierung den Luftraum über Venezuela schliessen liess», sagte Barbara Lambrecht, Rohstoffexpertin bei der Commerzbank. Dagegen hatten die Ölpreise den Monat November noch schwach beendet: Die Ölpreise verbuchten ihren vierten Verlustmonat in Folge. Belastet hat vor allem die Sorgen vor einem zu hohen Angebot auf dem Weltmarkt. Zuletzt hatten Experten übereinstimmend auf ein drohendes Überangebot verwiesen und dies unter anderem mit der höheren Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ erklärt.