Am Ölmarkt bleibt die Lage im wichtigen Förderland Iran das bestimmende Thema und sorgt weiter für Preisbewegung. Die Anleger haben Verhandlungen zwischen der Führung in Teheran und den USA zur Entschärfung der Krise im Blick. Nach iranischer Darstellung haben die Gespräche in einem indirekten Format begonnen. Ob es im Tagesverlauf auch noch zu direkten Verhandlungen kommt, blieb zunächst unklar.
Sollten die Verhandlungen scheitern, wird am Markt mit einem deutlichen Anstieg der Ölpreise gerechnet. Zuletzt hat die Lage im Iran die Ölpreise mehrfach und zum Teil deutlich bewegt. Sollte es zu einem US-Angriff auf den Iran kommen, wird eine Ausweitung der geopolitischen Risiken auf die gesamte Region am Persischen Golf befürchtet. Dann könnten auch wichtige Schifffahrtsrouten für den Ölhandel bedroht sein./jkr/jsl/he
(AWP)