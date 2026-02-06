Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Nachdem die Notierungen am Morgen vor wichtigen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran noch deutlich gestiegen waren, drehten sie bis zum Nachmittag in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 66,98 US-Dollar. Das waren 57 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fiel um 68 Cent auf 62,61 Dollar.