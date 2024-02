Die Ölpreise sind am Montag weiter gefallen. Nach einem Erholungsversuch im frühen Handel drehten die Notierungen im Verlauf wieder in die Verlustzone und knüpften an die Talfahrt der Vorwoche an. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 76,81 US-Dollar. Das waren 52 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 60 Cent auf 71,68 Dollar.

05.02.2024 12:53