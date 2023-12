Die Ölpreise haben am Montag anfängliche Gewinne nicht halten können und sind gegen Mittag in die Verlustzone gedreht. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 75,16 US-Dollar. Das waren 68 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung fiel um 72 Cent auf 70,51 Dollar.

11.12.2023 12:42