Die Ölpreise haben am Dienstag anfängliche leichte Verluste wettgemacht. Zuletzt notierten die Preise moderat im Plus und stabilisierten sich so nach ihren jüngsten Verlusten. Im Fokus blieb die erwartete Ausweitung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+. Ein Barrel (159 Liter) Brent-Öl aus der Nordsee zur Lieferung im September kostete 66,89 US-Dollar und damit 15 Cent mehr als am Vortrag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im August legte um 23 Cent auf 65,34 Dollar zu.