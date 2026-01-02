Der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Opec-Mitglied Venezuela bleibt zwar ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Zuletzt hatte die US-Regierung den Druck erhöht. Das Militär versenkte eine Reihe von angeblichen Drogenbooten, ausserdem wurden mit Sanktionen belegte Öltanker aus Venezuela beschlagnahmt. Allerdings sind im Handelsverlauf Sorgen vor einem zu hohen Angebot auf dem Ölmarkt wieder stärker in den Vordergrund gerückt, heisst es von Marktbeobachtern.