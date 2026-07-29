Die Ölpreise sind am Mittwoch nach deutlichen Verlusten der vergangenen Handelstage wieder gestiegen. Die Notierungen legten kräftig zu, nachdem der Iran erstmals seit dem US-Angriffsstopp ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert hatte. Für Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im September wurden 87,15 US-Dollar gezahlt und damit fast vier Prozent mehr als am Vortag.